نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021

وأعلن الشيخ عبد العظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات قطاع المعاهد الأزهرية، عن استمرار الخدمات التي يقدمها الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب، ومن ضمنها نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021، حتى يتمكن الطالب الأزهري المراجعة والتدريب على الأسئلة قبل أداء الامتحانات المباشرة، عبر بوابة الأزهر التعليمية.



ونظرا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور، يعرض لكم "الدستور" في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل بوابة الأزهر التعليمية.. نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021، وذلك وفقًا لبيان رسمي من قطاع المعاهد الأزهرية. امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021 وأعلنت المؤسسات التعليمية ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، عن النظام الجديد لامتحانات الترم الأول 2021 لكافة الطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية العام والأزهري، حتى يؤدي جميع الطلاب والطالبات الامتحان بالنظام الموحد خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير.



رابط بوابة الأزهر التعليمية وأعلنت المؤسسات التعليمية ومنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة الأزهر الشريف، عن النظام الجديد لامتحانات الترم الأول 2021 لكافة الطلاب والطالبات من جميع المراحل التعليمية، سواء في المرحلة الابتدائية أو الإعدادية العام والأزهري، حتى يؤدي جميع الطلاب والطالبات الامتحان بالنظام الموحد خلال هذه الأيام القليلة المقبلة، وذلك مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا الخطير. يستطيع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021 الآن الحصول على نماذج امتحانات للتدريب على أسئلة الامتحان قبل أداء الامتحانات المباشرة له، حتى يتمكن من معرفة شكل الامتحان والاستطلاع على الأسئلة من خلال هذا الرابط الإلكتروني من هنا .

ويسعى قطاع المعاهد الأزهرية، في تقديم أفضل الخدمات لكافة الطلاب من الشهادة الأزهرية، ومن ضمنها تخفيف الوقت والعبء على الطالب الأزهري في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعطيل الدراسة من كافة المراحل التعليمية، حفاظًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى وباء فيروس كورونا القاتل، الذي عاود في الإنتشار من جديد وأصبح أشد خطورة وأسرع في الانتشار عن السابق.



بعد إعلان قطاع المعاهد الأزهرية عن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية، ارتفعت عمليات البحث على محركات الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا وعلى موقع "جوجل" من قبل طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية وأولياء الأمور عن نماذج امتحانات الشهادة الإعدادية الأزهرية الموحدة 2021 عبر بوابة الأزهر التعليمية.