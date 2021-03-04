«الدراسات المتخصصة» بإيبارشية السويس تطلق دورة «صحة العلاقات»

يطلق مركز الدراسات المتخصصة بإيبارشية السويس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا بموا أسقف الإيبارشية، دورة جديدة للشباب القبطي بعنوان "صحة العلاقات"، وذلك ابتداءً من 8 مارس الجاري وعلى مدار شهر متواصل.وتناقش الدورة عددًا من الموضوعات الخاصة بالمشورة المسيحية في مجال العلاقات الإنسانية من بينها "كيفية إدارة العلاقة بشكل متزن"، والمعوقات التي تعد حاجزًا لفشلها.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الصوم الكبير 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.