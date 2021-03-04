أمريكا: على إيران معالجة مخاوف «الطاقة الذرية» بشأن جزيئات اليورانيوم

أبلغت الولايات المتحدة مجلس الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، أن إيران حصلت علىفرصة لمعالجة مخاوف الوكالة التابعة للأمم المتحدة بشأن جزيئات يورانيوم عُثر عليها في مواقع قديمة غير معلنة، وأن واشنطن ستراقب الوضع عن كثب.جاء البيان الأمريكي إلى المجلس بعد وقت قصير من إعلان دبلوماسيين إلغاء خطط إصدار قرار ينتقد إيران.وذكر البيان "إيران حصلت الآن على فرصة أخرى من المدير العام (للوكالة) لإبداء التعاون اللازم قبل الاجتماع المقبل لمجلس محافظي الوكالة".