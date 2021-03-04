وكالة الطاقة الذرية تعلن عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، عقد محادثات تقنية مع إيران في أبريل المقبل، وفق لقناة العربية الإخبارية.ومن جهته، قال مندوب أمريكا في وكالة الطاقة الذرية، إنه يجب أن تتعاون إيران كي تثبت سلمية برنامجها النووي.وأشار حسبما أوردت قناة العربية الإخبارية، في نبأ عاجل، "أننا منحنا إيران فرصة جديدة للتعاون مع الوكالة"، لافتًا إلى أن تقييد إيران عمل المفتشيين سيكون له نتائج عكسية.