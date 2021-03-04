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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

موعد عرض برنامج معكم منى الشاذلي وتفاصيل حضور أبطال مسلسل لؤلؤ

الخميس 04/مارس/2021 - 01:03 م
مسلسل لؤلؤ
مسلسل لؤلؤ
محمد قدري
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نكشف خلال هذا التقرير موعد عرض برنامج معكم منى الشاذلي، وتفاصيل حضور أبطال مسلسل لؤلؤ - بعد الإعلان عن تواجدهم خلال الساعات الماضية - والذين لم يظهروا بشخصياتهم الحقيقية خلال أحداث المسلسل الذي حقق نجاحا كبيرا خلال الأيام الماضية والعرض على شبكة قنوات أون من بطولة مي عمر ونرمين الفقي.

موعد عرض برنامج معكم منى الشاذلي


يبحث الكثير من متابعي البرامج الترفيهية عن موعد عرض برنامج معكم منى الشاذلي بسبب النجاح والمفاجئات الكبيرة التي يحرص البرنامج على إحضارها دائما والشخصيات الشهيرة التي يقدمها البرنامج للجمهور بشكل مستمر، فيعرض البرنامج لمدة 3 مرات أسبوعيا.

وتعرض حلقة برنامج معكم منى الشاذلي للمرة الأولى يوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساء حتى الحادية عشرة مساء وتعتمد هذه الحلقة دائما على الشخصيات الشهيرة في المجتمع وكذلك الشخصيات المؤثرة أو الشخصيات ذات الأهمية العلمية الكبيرة على المستوى المحلي والعالمي.

مواعيد حلقات معكم منى الشاذلي

ويوم الخميس تعرض حلقة أخرى من برنامج معكم منى الشاذلي تكون في معظم الأوقات فنية عن عمل معين يعرض خلال هذه الفترة أو حقق نجاحا كبيرا مؤخرا، وتعرض الحلقة الثالثة يوم الجمعة في تمام التاسعة مساء وتقدم حلقة فنية من خلال الحديث عن الأعمال الفنية أو الحياة الشخصية للنجوم وحققت الحلقات الماضية نجاحا كبيرا بداية من حلقات النجم أحمد السقا حتى حلقة أبطال مسلسل لؤلؤ الفنانة مي عمر والفنانة هدير عبد الناصر.

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تفاصيل حضور أبطال مسلسل لؤلؤ


تستضيف الإعلامية منى الشاذلي مساء الجمعة كلا من المطربتين نور عبدالسلام التي قدمت صوت "لؤلؤ" الحقيقي في مسلسل "لؤلؤ" من بطولة مي عمر، وآية خفاجي صاحبة صوت نرمين الفقي في نفس المسلسل، وخلال الحلقة يكشفان عن كيف دخلوا إلى هذا المجال وتقدمان مجموعة من الأغنيات خلال الحلقة وسط حفاوة كبيرة من الجمهور حيث يظهران للمرة الأولى.

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