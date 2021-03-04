«فاو»: ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمية فى فبراير

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو)، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية.وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير.وكانت القراءة السابقة ليناير 113.3 نقطة.