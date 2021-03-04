«ببوز البطة».. طالبات «تانية ثانوي» يوثقن الامتحان بـ«السيلفي»

"سيلفي الامتحان"، طريقة مختلفة اعتدن عليها طالبات مدرسة أسماء الثانوية بنات بعد انتهاء كل امتحان، فالظروف التي يعيشونها خلال العامين الحاليين كانت سببا كافيا لحرصهم على ذلك."كورونا بعدتنا عن بعض فا ما بنصدق نتقابل بعد ما كنا كل يوم سوا"، بهذه الكلمات أوضحت مرام فوزي الطالبة بالصف الثاني الثانوي بمدرسة أسماء التابعة لمنطقة طرة البلد، عن سبب حرصهن هي وصديقاتها على التقاط بعض الصور بعد الانتهاء من تأدية الامتحان، مؤكدة أنهم بذلك يوثقن اللحظة.وقالت هدير محمد، الطالبة بالصف الثاني الثانوي، إن مقابلتهن بعد كل امتحان تكون بمثابة فرحة كبيرة، بعد ان استمررن بالمنازل وعدم الخروج تفاديا لوباء فيروس كورونا، حيث أنهن يعانين من عدم التواجد سويا بسبب إلغاء الذهاب للمدارس لأيام كثيرة.وتابعت هدير "بنروح سوا ونفضل نسترجع ذكرياتنا قبل الكورونا"، كما أكدت على أنهن يذهبن للمنزل سيرا للحصول على أكثر وقت ممكن معا، وأكدت على أن صورهن سويا تحدد شكل الامتحان، فعندما يكون سهلا يضحكن بالصور، ولكن اذا كان صعبا يتحولن لوضع "بوز البطة".وكانت المدرسة قد استقبلت الطالبات بحالة من الإجراءات الاحترازية، ووزعتهم بانتظام داخل الفصول لتأدية امتحاناتهم، والتزم المراقبون والطالبات بارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي.وقرر وزير التربية والتعليم اعتماد مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2021، بعد الإعلان عن طريقة الامتحانات وضوابط الامتحانات، والمواصفات الجديدة بالتزامن مع تفشي وباء كورونا.