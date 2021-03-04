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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

أفكار هدايا عيد الأم 2021.. وأسباب اختيار 21 مارس للاحتفال

الخميس 04/مارس/2021 - 12:55 م
هدايا عيد الأم
هدايا عيد الأم
شيماء حسين
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أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بكل الأمهات المصرية لذا يسارع الملايين حاليا بإدارة محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة أفكار هدايا عيد الأم 2021 والخروج عن الأنماط التقليدية للهدايا المتداولة خلال السنوات الماضية، لذا يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير أبرز الهدايا التذكارية التي تعبر عن تقدير الدور الذي تقوم به الأم في حياة أبنائها منذ الولادة وغرس القيم والأخلاق الحميدة في نفوسهم.


أفكار هدايا عيد الأم 2021


تختلف الأفكار الجديدة للأم في اليوم السنوي للاحتفال بمكانتها والاعتراف بدورها في بناء شخصية أبنائها وفقا لاهتماماتهن الشخصية فبعض الأمهات يقضين أغلب أوقاتهن في المطبخ وإدارة شؤون المنزل لذا من الأنسب لهم شراء هدايا خص مستلزمات المنزل من أجهزة كهربائية تخفف من عنائها اليومي مثل غسالة أطباق أو فرن كهربائي أو أطقم كاسات وبعضهن يفضل الهدايا الشخصية مثل الملابس وأدوات الزينة مثل العبايات أو أطقم الخروج أو الاكسسوارات وجميع المنتجات الجلدية والبعض يفضلن الهدايا القيمة مثل المشغولات الذهبية وقطع الديكور النادرة التي تزين ركنات المنزل 

موعد الاحتفال بعيد الأم 2021 في مصر


يختلف الاحتفال بعيد الأم من دولة إلى أخرى وفقا للجذور التاريخية للاحتفال ففي مصر بدأت فكرة الاحتفال بيوم 21 مارس من كل عام على يد كلا من الكاتب الصحفي الراحل مصطفى و أمين وعلى أمين مؤسسى جريدة أخبار اليوم للاحتفال العائلي بالأم المصرية عام 1965 لكونه أول أيام فصل الربيع الذي تتفتح فيه الأزهار و تتحسن فيه الأحوال الجوية ليتوافق مع الاحتفال بالدور الهائل الذي تلعبه الأم في حياة أبناءها منذ الولادة وحتى بلوغهم وشق طريق حياتهم دون مساعدة مباشرة منها وحتى في تلك المرحلة تساعد الأم أبناءها بالنصائح التي تفيدهم في حياتهم من واقع خبراتها الحياتية

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أعياد الأم في الدول الأخرى 


يفكر الكثير من المصريين حاليا في أفكار هدايا عيد الأم 2021 حيث يتم الاحتفال به في مصر يوم 21 مارس بينما تحتفل به النرويج في يوم الأحد الثاني من شهر فبراير بينما تحتفل به الأرجنتين يوم الأحد الثاني من شهر أكتوبر وتحتفل دولة جنوب إفريقيا يوم الأحد الأول من مايو فيما تحتفل كلا من فرنسا والسويد بعيد الأم في الأحد الأخير من شهر مايو .

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