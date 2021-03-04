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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزارة الدفاع الألمانية تسعى لتوسيع نطاق الفحص الأمني لجنود بالجيش

الخميس 04/مارس/2021 - 11:35 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تسعى وزارة الدفاع الألمانية للإسراع من تشديد الفحص الأمني لجنود بالجيش الألماني.

وقال متحدث باسم الوزارة إنه لتحقيق ذلك أقر مجلس الوزراء الألماني مسودة خاصة بقانون يهدف لتكثيف وتوسيع نطاق الفحص الأمني لجنود وللفحص الأمني لجنود الاحتياط أيضا.

وتأتي هذه الخطوة على خلفية حوادث وقعت في فرقة قوات خاصة، ومن المتوقع حاليا أن يعمل البرلمان الألماني على القانون في منتصف أبريل القادم.

ومن شأن القانون الجديد أن يسري على جميع الجنود الذين يعملون في مهام تستلزم متطلبات أمنية عالية للغاية وقدرات عسكرية خاصة، وذكرت الوزارة أمثلة على ذلك بالمهارات القتالية ومعرفة معلومات عن إمكانيات استخدام متفجرات أو مهارات عسكرية لعمليات إلكترونية.

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