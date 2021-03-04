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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الخارجية الأمريكية: إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ

الخميس 04/مارس/2021 - 11:20 ص
الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية
منار أحمد
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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، مواقف بلاده الثابتة في التعامل مع إيران، مشددا على أنه لا رفع للعقوبات قبل عودة طهران إلى كافة التزاماتها السابقة المنصوص عليها في الاتفاق النووي.

وأضاف: "موقفنا واضح.. على إيران أن تعود لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، فإذا عادت سنعود.. هذا سيستتبعه تخفيف للعقوبات، ولكننا ما زلنا بعيدين عن ذلك".

كما شدد، في مقابلة مع شبكة "PBS" الأمريكية، الخميس، على أن إيران تتحرك في الاتجاه الخطأ، وقال: "ما زال هناك طريق طويل لتقطعه إيران حتى تعود إلى الوفاء بالتزاماتها".

أما عن هجوم الأربعاء على قاعدة عين الأسد في العراق، فكرر مواقف واشنطن، مؤكدا: "أنهم يسعون أولا لتحديد هوية منفذي الهجوم من أجل الرد عليهم في الوقت والمكان المناسبين".

وكان بلينكن أكد، في وقت سابق، أن الإدارة الأمريكية لن تتردد باستخدام القوة إذا تعرضت أرواح الأمريكيين للخطر، قائلًا: "لن نتردد في اللجوء إلى الرد العسكري لحماية الأمريكيين كما فعلنا سابقًا في الرد على الميليشيات العراقية".

يذكر أن مصادر أمنية غربية كانت أشارت لوكالة "فرانس برس" إلى أن الصواريخ التي استهدفت القاعدة من نوع "آرش" إيرانية الصنع، وهي ذات دقّة أعلى من الصواريخ التي تستهدف عادة مواقع غربية في العراق.

يشار إلى أن عشرة صواريخ على الأقل استهدفت، الأربعاء، قاعدة عين الأسد، التي تضم قوات أمريكية في الأنبار غرب العراق، على ما أفادت مصادر أمنية عراقية وغربية، في هجوم أدى إلى وفاة متعاقد مدني أمريكي مع التحالف الدولي.

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