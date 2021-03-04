أسعار الذهب تتعافى من أدنى مستوى في 9 أشهر

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، متعافية من أدنى مستوى في 9 أشهر تقريبا الذي سجلته الجلسةالماضية، لكن عائدات سندات الخزانة الأمريكية الآخذة في الارتفاع واصلت الضغط على المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1719.21 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:29 بتوقيت جرينتش، بعد أن انخفض لأدنى مستوياته منذ التاسع من يونيو عند 1701.40 دولار أمس الأربعاء، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1717.50 دولار.وبينما يُعتبر الذهب تحوطا في مواجهة التضخم، فإن ارتفاع عوائد الخزانة الأمريكية في الآونة الأخيرة هدد ذلك الوضع، إذ أنه يزيد تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.وأجل مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن حزمة تحفيز بقيمة 1.9 تريليون دولار، لتخفيف تبعات فيروس كورونا حتى اليوم الخميس على الأقل.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.4 % إلى 26.17 دولار للأوقية، وارتفع البلاديوم 0.3% إلى 2361.08 دولار، وزاد البلاتين 0.2% إلى 1169.68 دولار.