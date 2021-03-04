تداول إجابات «فرنساوي تانية ثانوي» على تليجرام (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، إجابات الامتحان الإلكتروني للغة الأجنبية الثانية "فرنساوي"، عبر التليجرام، والذي يؤديه الطلاب حاليا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قررت، إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.