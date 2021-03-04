تداول امتحان «الفرنساوي» لطلاب الصف الثاني الثانوي (صور)

تداول عدد من طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان الإلكتروني اللغة الأجنبية الثانية "الفرنساوي"، من داخل اللجان، والذي يؤديه الطلاب حاليا إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الاول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.