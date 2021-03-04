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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«أشباح الآلة» لقاء جديد بوكالة بهنا فيلم بالإسكندرية.. اليوم

الخميس 04/مارس/2021 - 01:01 ص
أشباح الآلة
أشباح الآلة
نضال ممدوح
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يبث أونلاين في الثانية عشرة من ظهر اليوم الخميس٬ لقاءً جديدًا بعنوان "أشباح الآلة"٬ ضمن فعاليات وكالة بهنا فيلم الشهرية بالإسكندرية٬ ويبث اللقاء عبر الصفحة الرسمية للوكالة على فيس بوك، ويتحدث في اللقاء كلٍ من: الفنان والباحث عاصم هنداوي، والمصمم المعماري والفنان مصطفى البارودي.

وبحسب إدارة الوكالة عن اللقاءات: "بالاعتماد على الفلسفة والفن ونظرية التصميم والنظرية النقدية٬ يحاول سيمينار أشباح الآلة التفكير في الطرق العديدة التي يمكننا من خلالها إعادة توجيه أنفسنا نحو مسألة التكنولوجيا.

كذلك تسعى تلك الحلقة الدراسية إلى تبديد الغموض حول بعض السرديات عن التكنولوجيا، ومن خلال هذا السيمينار تنخرط في مواضيع مختلفة تدعونا لاستكشاف التشابكات الفلسفية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية التي خلقتها التكنولوجيا على نطاق كوكبي في لحظتنا المعاصرة.

ويضم السيمينار 5 لقاءات شهرية تبدأ من شهر مارس حتي يوليو، يتناقش فيها المشاركون والميسرون حول التعقيد التكنولوجي والوساطة التكنولوجية وغيرها من الموضوعات الهامة حول علاقة التكنولوجيا بالفنون والمعرفة وذواتنا في عالم جديد قيد التشكل، خاصة بعدما رسمت التكنولوجيا دورها في العالم بجدارة بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، وصار من الضروري تتبع آثرها في كل نواحي عالمنا، ومعرفة كيف تشابكت وأثرت في الفلسفة والاجتماع والاقتصاد والبيئة وغيرها من نواحي الحياة.

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