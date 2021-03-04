رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

اندلاع أعمال عنف بعد عودة طالبات نيجيريات لعائلاتهن من الخطف

الخميس 04/مارس/2021 - 12:53 ص
أعمال عنف بنيجيريا
أعمال عنف بنيجيريا
وكالات
طباعة
كانت الطالبة النيجيرية هاديزا تجهش بالبكاء وتلف ذراعيها حول والدها لأول مرة منذ اختطافها وفي لحظة عم المكان دوي أعيرة نارية وقنابل مسيلة للدموع ليهرع الجميع للاختباء.

كان من المفترض أن يكون لقاء تغمره السعادة والفرحة بعد محنة استمرت خمسة أيام تمثلت في اختطاف 279 طالبة الأسبوع الماضي من مدرسة جانجيبي الثانوية الحكومية العلمية للبنات والواقعة في منطقة نائية شمال غرب نيجيريا.

واصطف أطفال على جانبي الشارع وهم يهللون بينما أعادت حافلات الفتيات، اللائي كن يبتسمن ويلوحن، إلى مدرستهن من جوساو عاصمة ولاية زامفارا حيث تلقين الرعاية اللازمة منذ إطلاق سراحهن أمس الثلاثاء، وصاحت واحدة قائلة: "شكرا.. شكرا".

وتكدس الأقارب حول الحافلات وعلت الابتسامة وجوه الآباء عندما وقعت أعينهم على بناتهم اللائي صرخن قائلين: "الحمد لله".

وبعد أقل من 40 دقيقة اندلعت حالة من الهرج والمرج. ففي حين كان مسؤولون من الحكومة يلقون خطبا مطولة أمام الفتيات في إحدى القاعات، اقتحم الآباء والأمهات الذين نفد صبرهم المكان وأخذوا بناتهم لاصطحابهن إلى المنزل. وركض المسؤولون إلى الخارج وبعد ذلك بقليل سمع المراسلون أصوات أعيرة نارية خارج بوابات المدرسة.

ورأوا الشرطة وهي تطلق الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين خارج المدرسة وكان الجنود يطلقون النار في الهواء. وأصيب ثلاثة أشخاص على الأقل بالرصاص لكن لم يتضح من الذي تسبب في إصابتهم.

وأظهر مقطع مصور لصحفي من رويترز مئات الأشخاص وهم يفرون إلى شارع جانبي. وأمسكت فتاة بيد أخرى وخفضتا رأسيهما ثم شرعتا في الركض بينما كان الجنود يطلقون النار.

وفي أماكن أخرى، رشق أشخاص سيارات المسؤولين الحكوميين والصحفيين بالحجارة لدى مغادرتهم المدينة على عجل.

موضوعات متعلقة

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

الصحة: 577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و44 حالة وفاة

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

باريس سان جيرمان يحقق انتصارا صعبا على بوردو بهدف نظيف فى الدورى الفرنسى

مانشستر يونايتد يتعادل سلبيا مع كريستال بالاس فى الدورى الإنجليزى

ريمونتادا البرسا.. برشلونة يفوز على إشبيلية 3-0 ويبلغ نهائى كأس إسبانيا

اندلاع أعمال عنف بعد عودة طالبات نيجيريات لعائلاتهن من الخطف

أيام زمان

«يشوّه صورتنا».. لماذا رفض محمود المليجي المشاركة في فيلم عالمي؟

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية بمركز الحرية للإبداع

صدور رواية «الأم» للكاتب الإيطالى جراتسيا ديليدا بالعربية

«أشباح الآلة» لقاء جديد بوكالة بهنا فيلم بالإسكندرية.. اليوم

الليلة.. حفل جديد لفرقة «الطنبورة» البورسعيدية بمسرح الضمة