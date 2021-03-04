الطيران العراقى يشن سلسلة غارات جوية على داعش

نفذ الطيران العراقى، مساء الأربعاء، سلسلة ضربات جوية في المنطقة المحصورة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك استهدف فيها مخازن وعناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي.وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية، في بيان، أذاعته وكالة الأنباء العراقية، إن طائرات F_16 العراقية شنت، سلسلة ضربات جوية، في المنطقة المحصورة بين شمالي صلاح الدين وجنوب غربي كركوك".وأضافت أن "ذلك تم بإشراف وتخطيط من قيادة العمليات المشتركة"، مشيرة الى انها "وجهت ١٠ ضربات، أسفرت عن قتل عدد من الإرهابيين وتدمير مجموعة من الأوكار".ومنذ تحرير المدن العراقية من تنظيم داعش الإرهابي وتنشط بعض الجيوب في عدة مدن عراقية لطالما تستهدفهم القوات العراقية وقوات التحالف الدولي بالطائرات وعمليات على الأرض.