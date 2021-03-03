7 مليارات جنيه لمشروع تخزين المنتجات البترولية بالسويس

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع تخزين وتداول المنتجات البترولية المستوردة بمحافظة السويس تم تنفيذه بتكلفة إجمالية قدرها 7 مليارات جنيه، لافتة إلى أن المشروع استغرق تنفيذه 3 سنوات.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير، حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع يستهدف زيادة السعات التخزينية للمنتجات البترولية وتأمين وصولها لدوائر التوزيع الاستهلاك المختلفة، وتوفير مخزون استراتيجى للمنتجات البترولية، والمساهمة فى تحويل مصر إلى مركز محورى لتداول البترول والغاز.