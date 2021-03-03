تفاصيل الحالة الصحية للفنانة اعتماد خورشيد

تعرضت الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد، لحالة من الإرهاق الشديد أدخلتها على الفور أحد المستشفيات لتلقي العلاج.وكشف مصدر مقرب من "خورشيد"، عن أنها كانت بصحة جيدة، إلا أنها فجأة تعرضت لحالة من الإرهاق الشديد صاحبها ضيق في التنفس، وهو ما استدعى إدخالها أحد المستشفيات القريبة من المنزل لتلقي العلاج اللازم.اعتماد محمد علي حافظ رشدي من مواليد (15 يناير 1939) وعملت فنانة ومنتجة وزوجها هو أحمد خورشيد.