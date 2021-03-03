الشرطة السويدية تحقق فى هجوم بسكين باعتباره جريمة إرهابية

قالت الشرطة السويدية على موقعها الإلكتروني إنها تحقق في هجوم بسكين وقع في وقت سابق مناليوم الأربعاء بمدينة فيتلاندا بجنوب البلاد باعتباره "جريمة إرهابية" محتملة.وتابعت الشرطة أن الحادث أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص لكن لم يسقط قتلى، وتم احتجاز مشتبه به.