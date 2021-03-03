مبعوثة الأمم المتحدة بميانمار تعلن مقتل 38 شخصا

قالت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بميانمار كريستين تشانر بيرجنر إن 38 شخصا قتلوا في ميانمار اليوم الأربعاء.وأطلقت قوات الأمن في ميانمار الرصاص على متظاهرين يحتجون على الحكم العسكري اليوم بعد يوم من دعوة الدول المجاورة لضبط النفس وعرضها مساعدة هذا البلد على حل الأزمة.