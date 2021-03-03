30 مارس.. محاكمة المتهم باغتصاب نجلة زوجته بمدينة بدر

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة 30 مارس الجاري نظر محاكمة المتهم بالتعدي على نجلة زوجته جنسيا بمدينة بدر.وذكر قرار الإحالة أن المتهم "م. م" عاطل، قام بالتعدي على نجلة زوجته جنسيا، البالغة من العمر 14 سنة، أثناء غياب والدتها فى محل عملها.وقالت والدة الطفلة، إنها تعمل خادمة فى إحدى الفيلات السكنية بمدينة الشروق، وتترك نجلتها بالمنزل لتجهز أغراض المنزل، وقبل الواقعة بأسبوعين ترك المتهم عمله فى إحدى الورش الخاصة بالأحذية بعد اتهامه بالسرقة وظل بالمنزل ورفض الذهاب للبحث عن عمل آخر.وتابعت الأم: يوم الواقعة تفاجئت باتصال هاتفي من نجلتى تطلب مني الحضور سريعا وهي تبكي، وفور حضورى وجدتها منهارة من البكاء وملابسها مقطعة وآثار تعدى بالضرب على وجهها وجسدها، وبمعاينتها تفاجئت بتعدى المتهم عليها جنسيا وأكدت لى ذلك".وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر، من سيدة تتهم زوجها بالتعدي على نجلتها وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة، تم تحديد المتهم وضبطه وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.