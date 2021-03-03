إجمالى إصابات كورونا في الجزائر 113 ألفا و593 حالة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الأربعاء، تسجيل 163 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الأخيرة ليصل إجمالي الإصابات إلى 113 ألفا و593.وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، انه جرى رصد 5 وفيات جديدة ليبلغ بذلك مجموع الوفيات 2996.