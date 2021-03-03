4 أبريل.. محاكمة المتهمين بقتل زوجة أبيهم بسبب الميراث بالمرج

حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة ٤ أبريل المقبل، لنظر محاكمة المتهمين بقتل زوجة أبيهم مستخدمين طلق نارى بسبب خلافات الميراث بينهم.ووجهت النيابة للمتهمين "عباده.م"، "كرم. م" تهمة قتل المجنى عليها "عفاف. ب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بإعداد سلاح نارى والاعتداء عليها.وذكر أمر الإحالة اعترافات المتهمين حيث أقروا بارتكاب جريمة قتل المجنى عليها بعد مشاجرة استمرت بينهم لاستيلائها على الميراث الذى تركه والدهم.وأقر المتهمون بأن المجنى عليها استغلت مرض والدهم وقامت بإمضائه على عقود لبيع كل ممتلكاته من منزلين وأراضى وورشة نجارة لنفسها، وتوجهت للشهر العقارى لتسجيلها.وأضاف المتهمون فور وفاة والدهم قامت بطردهم هم وأسرهم من المنزل، بالإضافة إلى نيتها فى بيع ورشة النجارة والتى هى مصدر رزقهم، وأشاروا إلى أنه بعد تدخلات كثيرة من الأهل والجيران فشلنا فى إيجاد حلول ودية، ونشبت بيننا مشاجرة انتهت بالتعدى عليها بالضرب وبطلق نارى حتى توفيت.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بقيام شخصين بقتل زوجة أبيهم بطلق نارى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان سلاح الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.