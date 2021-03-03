رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

4 أبريل.. محاكمة المتهمين بقتل زوجة أبيهم بسبب الميراث بالمرج

الأربعاء 03/مارس/2021 - 09:10 م
محاكمة المتهمين
محاكمة المتهمين
داليا عبد الباسط
طباعة
حددت محكمة جنايات القاهرة، جلسة ٤ أبريل المقبل، لنظر محاكمة المتهمين بقتل زوجة أبيهم مستخدمين طلق نارى بسبب خلافات الميراث بينهم.

ووجهت النيابة للمتهمين "عباده.م"، "كرم. م" تهمة قتل المجنى عليها "عفاف. ب" عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك بإعداد سلاح نارى والاعتداء عليها.

وذكر أمر الإحالة اعترافات المتهمين حيث أقروا بارتكاب جريمة قتل المجنى عليها بعد مشاجرة استمرت بينهم لاستيلائها على الميراث الذى تركه والدهم.

وأقر المتهمون بأن المجنى عليها استغلت مرض والدهم وقامت بإمضائه على عقود لبيع كل ممتلكاته من منزلين وأراضى وورشة نجارة لنفسها، وتوجهت للشهر العقارى لتسجيلها.

وأضاف المتهمون فور وفاة والدهم قامت بطردهم هم وأسرهم من المنزل، بالإضافة إلى نيتها فى بيع ورشة النجارة والتى هى مصدر رزقهم، وأشاروا إلى أنه بعد تدخلات كثيرة من الأهل والجيران فشلنا فى إيجاد حلول ودية، ونشبت بيننا مشاجرة انتهت بالتعدى عليها بالضرب وبطلق نارى حتى توفيت.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة المرج يفيد بقيام شخصين بقتل زوجة أبيهم بطلق نارى وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب الواقعة وأرشدوا عن مكان سلاح الجريمة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«أشعل شماريخ».. سبب عقوبة الأهلى على «كهربا»

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

غدًا.. بدء تطعيم المواطنين بلقاح فيروس كورونا

الصور

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

image description

كلب ضخم يرعب أهالي رأس البر (صور)

image description

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

الأكثر قراءة

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طرد مصطفى محمد أمام أنقرة جوجو في الدوري التركي

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

دراسة: الإحراج يعيق 98% من الأشخاص عن إنهاء مكالمة هاتفية

دراسة: دهون البطن تصبح أكثر مقاومة أثناء اتباع حمية الصيام المتقطع

قصر باكنجهام يحقق في قضية «تنمر» ميجان ماركل على بعض العاملين

استطلاع: تدهور الصحة العقلية للكنديين بسبب كورونا

أيام زمان

«بدأت تحس إنها نجمة».. لماذا منعت فاتن حمامة ابنتها من العمل في السينما؟

«أجمل من الأحلام».. كواليس أول لقاء بين أم كلثوم وعبد الناصر

في عيد ميلاده.. قصة اعتراف محمد صبحي بديكتاتوريته

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

الباحثة التونسية ألفة يوسف: الإسلام السياسى تيار إقصائى يستند إلى أيديولوجيا فاشية ويعتمد كل الوسائل للوصول للحُكم

سكينة فؤاد: الإخوان حاولوا تجريف الحضارة المصرية (حوار)

غادة طوسون رئيسًا للإدارة المركزية للشعب واللجان بالأعلى للثقافة

غدًا.. فكري عمر في ضيافة موقع صدى ذاكرة القصة القصيرة