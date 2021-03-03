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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بدمياط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:49 م
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
حسام فهمي
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أصدرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، القرار رقم 137 لسنة 2021، والذي تضمن حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن والمراكز.

وتضمن القرار تعيين كلا من محمد مكرم الشبراوي سكرتيرا لمركز ومدينة دمياط، عبد الخالق عوض فرج نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع جنوب، محمد السيد عبد السلام نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط قطاع شمال، روضة منير عبد الكريم، نائبا لرئيس مركز ومدينة دمياط لشئون القرى.

وتعيين محمد عبد الرازق مرعى، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون البيئة، سوزان رمضان عثمان، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون القرى، عبد الرحمن محمد عبدالرحمن، نائبا لرئيس مركز ومدينة فارسكور لشؤون المدينة.

وتضمن القرار تعيين عصمت محمد الأطروش، نائبا لرئيس مدينة الروضة، ثروت السعيد طريه، نائبا لرئيس مدينة السرو، فايزة عبد الهادى فودة، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون القرى، هشام المتولى ناصف، نائبا لرئيس مركز ومدينة الزرقا لشؤون البيئة، عطية مصطفى النجار، نائبا لرئيس مدينة ميت أبو غالب.

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