«يشبه أفلام الكارتون».. 5 أسباب جعلت مسلسل اللعبة يتصدر التريند

«مناسب لكافة أفراد العائلة»



«مكتظ بنجوم الكوميديا»



«ديكور المسلسل مبهج»



«تتر المسلسل»



«لم شمل العائلة»



استطاع مسلسل اللعبة الجزء الثانى، والذى يعرض على منصة "شاهد vip" أن يجذب الأنظار منذ الحلقة الأولى.تحت اسم "ليفل الوحش" انطلق المسلسل، والذى يشارك فى بطولته هشام ماجد، شيكو، محمد ثروت ومي كساب.وحقق الجزء الأول من مسلسل اللعبة نجاحا كبيرا خلال عرضه عبر المنصة، بعد ذلك عرض فى الموسم الرمضانى بقناة mbc مصر.وهناك الكثير من الأسباب التى تدفعك لمشاهدة المسلسل، نرصدها لكم فى هذا التقرير.يعتبر مسلسل اللعبة بجزئيه الأول والثانى من الأعمال المناسبة لكافة أفراد العائلة، حيث لا يحتوى على ألفاظ أو مشاهد خادشة للحياء، الأمر الذى يجعله وجبة كوميدية مناسبة للعائلة بأكملها.يعتبر صناع مسلسل اللعبة سبب كافى للمشاهدة، حيث يكتظ بالكثير من نجوم الكوميديا، محمد ثروت، شيكو، هشام ماجد، بالإضافة الى الفنان سامى مغاورى صاحب الصوت المميز بشخصية "شلبى" بكارتون "شركة المرعبين المحدودة.استطاع صناع العمل، أن يمزجوا بين الكوميديا والدراما، الأمر الذى انعكس على ديكور المسلسل، والذى يشبه أفلام الكارتون الذى إتسم بالألوان المبهجة التى تساهم فى جذب عيون الاطفال.يعد تتر المسلسل من الامور الجيدة، والتى إختيارت لتناسب فكرة العمل، فالتتر عبارة عن نموذج يحاكى العاب "الفيديو جيم" والتى يعشقها الكبار والصغار.من الأمور التى نوه إليها المسلسل هو دور وأهمية العائلة فى حياتنا، فالمسلسل ساهم بشكل كبير فى ترسيخ هذه الفكرة خلال المسلسل.