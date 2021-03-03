لجنة العلاقات المسكونية تدعو الكنائس للصلاة من أجل رفع الوباء

ترأس الأنبا توماس أسقف القوصية ومقرر لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس، اجتماع اللجنة اليوم بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.وأشار الأنبا توماس على هامش انعقاد اجتماع لجنة العلاقات المسكونية قائلًا: "اللجنة هي المسئولة عن العلاقات مع الكنائس الأخرى، والحوارات اللاهوتية، وهناك بعض العلاقات المترابطة مع الكنائس في مجالات اجتماعية وثقافية".وتابع: "هناك حوارات لاهوتية مع بعض الكنائس الأخرى، تدار مع أعضاء لجنة العلاقات المسكونية بالمجمع المقدس".من جانبه؛ قال الأنبا يوسف أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ببوليفيا، إن هناك اقتراح للدعوة للصلاة من أجل رفع وباء كورونا المستجد عن العالم بمشاركة عدد من الكنائس المسيحية المختلفة.وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.