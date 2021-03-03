«تغفيلة سد النهضة».. ماذا تفعل مصر في المفاوضات مع السودان وإثيوبيا؟

تروج القنوات التابعة لتنظيم الإخوان، والتي تبث من تركيا، العديد من الشائعات حول التفاوض في ملف سد النهضة، وموقف مصر منه، ودى اتصالها بالسودان الشقيق.ويكشف برنامج «تغفيلة» عبر تلفزيون الدستور، والذي تعده وتقدمه الزميلة سارة الشلقاني، الاكاذيب التي روجها الهارب محمد ناصر، خلال برنامج على قناة مكملين، زاعمًا أن القاهرة تتخلى أن الخرطوم، ولا تنسق معها.ويسرد «تغفيلة» القصة الكاملة لسد النهضة، وكيف تورط نظام الإخوان، خلال حكمه، في الأزمة، منذ زيارة المعزول محمد مرسي إلى أديس أبابا.