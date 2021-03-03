ياسمين علي: أجلت طرح ألبومي بسبب كورونا.. و«نفسي تعرف» تمثلني

كشفت الفنانة ياسمين علي، أن فيديو كليب "نفسي تعرف" المقرر طرحه غدًا على يوتيوب هو أول عمل تقوم بإخراجه بجانب الغناء.وأضافت لـ"الدستور"، أن سر إعجابها بالأغنية أنها تشبهها بشكل كبير وتدور فكرتها حول أحد الفتيات التي تحب أحد الأشخاص ولكن حيائها يمنعها من أن تصارحه، أحببت إخراج الفيديو كليب بنفسي ووافقني منتجي الخاص وكان لدي فكرة قدمتها وصورت الفيديو كليب واتمني أن ينال إعجاب الجمهور بطرحه غدًا.وأكدت ياسمين علي، أنها أجلت طرح ألبومها الغنائي بسبب انتشار فيروس كورونا، وسأبحث طرحه خلال الفترة المقبلة."نفسي تعرف" كلمات سهيل، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع محمود الشاعري.