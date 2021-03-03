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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل قانون المرور الجديد واستخراج رخص القيادة

الأربعاء 03/مارس/2021 - 08:31 م
المرور
المرور
عائشة حسن
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وقع الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون رقم ١ لسنة ٢٠٢١ بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.

التعديلات الجديدة في قانون المرور الجديد


اُستحدث نظام لحساب المخالفات المرورية، يعتمد على منح كل رخصة قيادة حدًا أقصى من نقاط الصلاحية 50 نقطة كرصيد خلال العام الترخيصي، وتتناقص النقاط كلما زادت المخالفات كالسير المخالف وكسر إشارة المرور، ويتم سحب الرخصة في حالة فقدان السائق الـ50 نقطة.

وتخصم 5 نقاط في حالة مخالفة القواعد المرورية ككسر الإشارة أو الانتظار الخاطئ، و3 في حالة القيادة بسرعة غير مبررة والحبس شهر وغرامة 500 جنيه، و3 نقاط في حالة تلوين زجاج السيارات وتركيب ستائر.

عقوبات قانون المرور الجديد


وتكون عقوبة القيادة دون تصريح خصم 4 نقاط من رصيد صاحب الرخصة، وفي حالة عدم استخدام حزام الأمان يتم خصم نقطتين وغرامة 200 جنيه، وعقوبة بالحبس 6 أشهر وغرامة 4 آلاف جنيه عقوبة السير عكس الاتجاه، وإذا تسبب السير المخالف في قتل أو إحداث عاهة مستديمة لشخص تكون العقوبة السجن 7 سنوات.

وتوجد حالات لسحب رخصة القيادة في القانون الجديد وهي:


- عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المروري الإلكتروني المصروف للمركبة، أو اتلافه أو اخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووُضعت عقوبات للمخالف "مستحدثة".

- ضبط قائد أي مركبة مرتكبًا فعل مخالف للآداب في المركبة أو سمح بارتكابه فيها خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل السابق ولا يجوز إعادتها إلا بعد مضى ستة أشهر.

- ضبط قائد المركبة يقودها وهو واقع تحت تأثير خمر أو مخدر خلال سنة من ضبطه مرتكبا نفس الفعل.

- ضبط المركبة أثناء السير بلوحات معدنية غير خاصة بها، حيث ينص القانون على إذا كانت اللوحات المستعملة صادرة من قسم المرور إلى مركبة أخرى أو أبدلت اللوحات المنصرفة إليها بأخرى ولو بنفس بياناتها أو قد أجرى تغيير على بياناتها وفقًا للمادة 14 من القانون يلغى الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 3 أشهر على إلغاء الترخيص.

- ضبط المركبة تسيير في الطريق العام بعد سحب لوحاتها وفقًا للمادة 15 من القانون، ويكون إلغاء الترخيص من تاريخ الضبط ولا يجوز إعادة الترخيص قبل مضي 90 يومًا على إلغاء الترخيص.

- عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة الثابت بالرخصة إلى محافظة أخرى خلال 30 يومًا من اليوم التالي للتغيير وعدم التقدم إلى قسم المرور بالمحافظة الجديدة بطلب نقل قيد الرخصة واستيفاء إجراءات نقل القيد خلال المدة وفقًا للمادة 38 من القانون.

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ملصق إلكتروني وشنطة إسعافات.. شروط ترخيص السيارات في قانون المرور الجديد (dostor.org)

- سير المركبة بدون ترخيص ولا يجوز إعادته قبل مضي 3 أشهر.

- امتناع قائد المركبة عن الفحص الطبي أو لجوئه إلى الهرب عند الاشتباه في حالته وتقرير فحصه أو إحالته للفحص الطبي متى كان ارتكابه هذا الفعل خلال سنة من ارتكابه فعلًا مماثلًا.

- استخدام المركبة في غير الغرض المبين برخصتها ولا يجوز إعادة رخصة قائدها قبل مضي 30 يومًا وفي حالة العودة إلى الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 3 أشهر وفي حالة العودة لذات الفعل مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل تلغى رخصة قائدها لمدة لا تزيد على 6 أشهر.

- امتناع كل سائق سيارة أجرة مرخصة بالعداد أو بدونه بغير مبرر عن نقل ركاب أو تشغيل العداد أو تقاضى أجرًا أكثر من المقرر أو نقل عددًا من الركاب يزيد على الحد الأقصى المقرر أو قام بنقل ركاب من غير مواقف الانتظار المخصصة لسيارات الأجرة بدون عداد ويكون سحب رخصة القيادة لمدة 30 يومًا وإذا عاد لارتكاب أي من هذه الأفعال خلال 6 أشهر من تاريخ السحب السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا.

- تلويث قائد المركبة الطريق بإلقاء أية فضلات أو مخلفات بناء أو أية أشياء أخرى، وقيادة مركبة في الطريق تصدر أصواتًا مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة العامة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور.

- ‏أو يتساقط من حمولتها ما ينال من سلامة الطريق أو يشكل خطرا أو إيذاء لمستعمليه ويكون السحب لمدة لا تقل عن 30 يومًا ولا تزيد عن 60 يومًا فإذا ارتكب قائد المركبة الفعل ذاته مرة ثانية خلال 3 أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق تسحب رخصة قيادته لمدة 90 يومًا، وفي حالة العود إلى الفعل ذاته مرة ثالثة خلال 6 أشهر من ارتكاب الفعل الثاني تسحب رخصة قيادته لمدة عام.

شروط رخصة القيادة الجديدة


وفيما يتعلق بشروط استخراج رخصة قيادة، اشترط القانون الجديد في مستخرج رخصة القيادة أن يتمتع باللياقة البدنية الكافية لقيادة سيارة ويخضع للتحاليل مخدرات للتأكد من عدم تعاطيه حصولة على شهادة أو محو أمية على الأقل وألا يكون عليه أي أحكام قضائية وألا يكون قد سبق له التسبب في حادثة سيارة.

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