حبس عاطل ضبط بربع كيلو حشيش في الشرابية

أمرت نيابة الشرابية الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الشرابية يفيد بضبط عاطل له معلومات مسجلة، مقيم بدائرة القسم، وبحوزته (220 جرام حشيش، مبلغ مالى، هاتف محمول).وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.