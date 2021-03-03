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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:13 م
جريدة الدستور
جمال عاشور
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يقيم قطاع صندوق التنمية الثقافية في السادسة مساء الخميس 4 مارس، بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ثالث فعاليات منتدي الثقافة والإبداع، بندوة تحمل عنوان "محمد حافظ رجب.. رحلة الريادة الأدبية".

تأتي الندوة تأبينًا للكاتب السكندري الكبير، والذى رحل في الثالث عشر من فبراير الماضى، بعد مسيرة أدبية حافلة، باعتباره رائد التجديد في القصة القصيرة، يتحدث فيها شقيقه القاص السيد حافظ رجب، الروائي مصطفى نصر، الشاعر جابر بسيوني، والروائي منير عتيبة مدير ومؤسس مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، يدير اللقاء الكاتب الصحفي طارق الطاهر المشرف على المنتدى.

ولد "رجب" عام 1935 بمدينة الإسكندرية، وعاش بالقاهرة فترة عمل خلالها بالمجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، ثم عاد إلى الإسكندرية عام 1962، له ثماني مجموعات قصصية، أشهرها: كائنات براد الشاي المغلي، الكرة ورأس الرجل، اشتعال رأس ميت"، وقد رسخت تلك المجموعات القصصية لاسمه كأحد أبرز أدباء الإسكندرية.

جدير بالذكر أن منتدى الثقافة والإبداع يناقش القضايا الثقافية والفنية والفكرية والإبداعية وربطها بالحالة الحالية، للمساهمة الفاعلة في استراتيجية مصر الثقافية 2030، خاصة ما يتعلق ببناء الإنسان وقدراته، حيث يتخذ المنتدي- الذي يقام شهريًا- أكثر من شكل: ندوات، محاضرات، موائد مستديرة والحفلات الفنية.

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