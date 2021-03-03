بلاغ من فنان ضد منتحل صفته على فيسبوك

حصلت «الدستور» على صورة ضوئية من بلاغ الفنان ماجد عبد العظيم اتهم فيه أحد الأشخاص مجهولي الهوية بانتحال صفته عبر مواقع التواصل والتشهير به والإساءة لسمعته، مطالبًا في بلاغه تحديد هوية المتهم، والتحقيق معه فيما هو منسوب إليه.جاء فى البلاغ، الذي قدمه شعبان سعيد، محامي ماجد عبد العظيم، أن شخصًا مجهولًا انتحل صفة موكله بتدشين صفحات عبر فيسبوك وتحدث باسمه ما أدى للإساءة لسمعته والتشهير به وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.