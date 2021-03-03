رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمي: كل من يعتقد أنه فرض أجندته على العراق واهم

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:59 م
جريدة الدستور
ياسمين محمود
طباعة
أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وهي تضر بالتقدم الذي يحققه العراق.

وقال "الكاظمي" إن القوات الأجنبية دخلت العراق بطلب من الحكومة، ومفاوضاتنا أثمرت عن خروج 60% منها حتى الآن، مؤكدًا أن كل من يعتقد أنه فوق القانون أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق واهم، وفقًا لسكاي نيوز.

وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.

وقال الكاظمي، خلال جلسة للمجلس أمس الثلاثاء وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إنه على الوزراء عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا، مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وإنجاز المشروعات".

وأضاف أن "العراق يمر بأزمات متعددة، وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديًا وماليًا، وأقدمنا على خطوات إصلاحية مهمة".

موضوعات متعلقة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

أٌقسم بالله ما سرقته.. اعترافات هنيدي عن أزمته مع أحمد آدم

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

الصور

image description

«نجم» يتفقد محطة مترو جامعة حلوان لحل مشكلة التزاحم (صور)

image description

محافظ أسيوط: ضبط 84 مخالفة تموينية بأسواق الغنايم

image description

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

image description

رئيس جامعة دمياط يتفقد امتحانات كلية الآداب

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأكثر قراءة

أبرزها «سد النهضة».. 4 ملفات رئيسية يناقشها الرئيس السيسى فى السودان

«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

المثير للجدل.. حقيقة بناء منزل خاص فوق مسجد

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الأجسام المضادة المتولدة نتيجة للسلالة الجنوب إفريقية تحمى من سلالات أخرى

مرض شبيه بالإنفلونزا يقتل 15 شخصا في غرب الكونغو الديمقراطية

الأردن يُضيء مواقع أثرية احتفالًا بمئوية الدولة

تنزانيا تضاعف جهودها لإنهاء فيروس نقص المناعة بحلول 2030

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

رحلة الريادة الأدبية لـ محمد حافظ رجب بـ«الحرية للإبداع»

وزيرة الثقافة تنعى أشرف هيكل: كان نموذجًا للفنان المخلص

مؤسسة العويس الثقافية تحتفي باليوم العالمي للشعر 21 مارس

في ذكراه.. رأي إبراهيم أصلان في تعديلات سيناريو «الكيت كات»