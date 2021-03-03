الكاظمي: كل من يعتقد أنه فرض أجندته على العراق واهم

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الهجمات التي تستهدف قواعد عسكرية لا يمكن تبريرها تحت أي عنوان وهي تضر بالتقدم الذي يحققه العراق.وقال "الكاظمي" إن القوات الأجنبية دخلت العراق بطلب من الحكومة، ومفاوضاتنا أثمرت عن خروج 60% منها حتى الآن، مؤكدًا أن كل من يعتقد أنه فوق القانون أو أنه قادر على فرض أجندته على العراق واهم، وفقًا لسكاي نيوز.وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، الوزراء إلى عدم تكرار أخطاء الحكومات السابقة.وقال الكاظمي، خلال جلسة للمجلس أمس الثلاثاء وفقًا لقناة "السومرية نيوز" العراقية: "إنه على الوزراء عدم إعادة أخطاء الحكومات السابقة في التعاطي مع الملفات الاستراتيجية، وعدم التعامل ببيروقراطية مع هذه القضايا، مما يؤدي إلى تعطيل تقديم الخدمات وإنجاز المشروعات".وأضاف أن "العراق يمر بأزمات متعددة، وهناك محاولات لعرقلة عمل الحكومة، ونجحنا بمنع انهيار البلد اقتصاديًا وماليًا، وأقدمنا على خطوات إصلاحية مهمة".