لجنة الإعلام والمعلومات توصي بإطلاق برنامج العضوية الكنسية

قال الأنبا مرقس عضو لجنة الإعلام والمعلومات بالمجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن اللجنة ناقشت خلال اجتماعها، تشكيل برنامج موحد في الكرازة المرقسية لتسجيل العضوية الكنسية، وذلك لتسجيل المسيحيين الأقباط الأرثوذكس؛ وذلك لإفادة كل ما يخص الكنيسة وخاصة قانون الأحوال الشخصية، مضيفا أن اللجنة ناقشت مقترحا بإنشاء قناة للشباب.ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح غدًا الخميس، الاجتماع العام للمجمع المقدس بمركز لوجوس بالمقر البابوي في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تجتمع فيها لجان المجمع المقدس، بعد الإغلاق الذي جرى خلال عام 2020، بسبب انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.وعقدت 10 لجان للمجمع المقدس اجتماعاتها على مدار 3 أيام بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، فيما ترأس قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماع لجنتي الدائمة وشئون المهجر.وخرجت خلال اجتماعات اللجان العشر للمجمع المقدس، عدة توصيات نهائية من المقرر أن تعرض في الجلسة الختامية للمجمع المقدس بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والذي ينعقد غدًا الخميس.