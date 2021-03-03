«علمية كورونا» تكشف الفئات الأولى المستهدف حصولها على اللقاح

أكد الدكتور محمد النادي، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية الطب بجامعة القاهرة وعضو اللجنة العلمية لمواجهة فيروس كورونا، أن مرضى الأورام والفشل الكلوي والقلب المفتوح والمصابين بأمراض مناعية مزمنة، من ضمن الفئات الأولى المستهدفة بالتطعيم بلقاح كورونا، إلى جانب الأطقم الطبية وأصحاب الأمراض المزمنة.وأضاف النادي لـ"الدستور"، أن تلك الفئات هى الأكثر عرضة للإصابة بالمرض والأكثر خطورة لمضاعفات المرض.وطالب عضو اللجنة لعلمية لمواجهة فيروس كورونا بضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.