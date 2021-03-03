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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

صرف مساعدات مالية وعينية لأسر حادث انهيار بئر الصرف الصحي بأسيوط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:07 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قدم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، يرافقه حسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، اليوم الأربعاء، واجب العزاء في ضحايا حادث انهيار بئر صرف صحي داخل أحد المنازل بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، والذي أسفر عن وفاة طفلين وإصابة 3 أشخاص آخرين، معلنًا تقديم كافة أوجه الدعم لأسرة المتوفيين والمصابين، مقدمًا خالص التعازي لأسرة المتوفيين.

وأكد صرف وتسليم مساعدات مالية عاجلة لأسر المتوفين ومساعدات مالية وعينية لأسرة المصابين من المحافظة وجمعية الهلال الأحمر ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني بالتنسيق مع مصطفى أبو غدير مستشار المحافظ للشئون الاجتماعية، والعميد محمد وهيدي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط.

كان محافظ أسيوط تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة بورود بلاغ من رئيس مركز منفلوط حسام مهران يفيد انهيار بئر صرف صحي داخل منزل ملك المواطن عبدالباسط فتحي عبد الباسط بقرية بني شقير التابعة لمركز منفلوط، وتم انتشال جثتين لطفلين هما مها أحمد محمد 5 سنوات وبسملة مصطفى 6 سنوات وإنقاذ كلًا من حبيبة سيد محمد 7 سنوات وفاطمة حسانين 35 سنة وآيات جمال 3 سنوات، وجميعهم مصابين تم نقلهم على الفور بواسطة سيارات الإسعاف إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي العلاج اللازم، كما تم تكليف رئيس مركز منفلوط بتشكيل لجنة هندسية من المركز لمعاينة البئر المنهار وعمل تقرير عاجل لمعرفة أسباب الحادث، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حفاظًا على حياة المواطنين.

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