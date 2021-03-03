مصادر ليبية: توحيد 27 مؤسسة منقسمة بين شرق وغرب ليبيا

أعلنت مصادر ليبية، اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق، سيعلن خلال الأيام القادمة عن توحيد 27 مؤسسة منقسمة بين شرق وغرب ليبيا.وأضافت المصادر وفقا لقناة العربية الاخبارية، أن "معيتيق" عقد الأسبوع الماضي، جملة من الاجتماعات مع مسؤولين في شرق وغرب ليبيا بغية توحيد المؤسسات.يذكر أن المؤسسات التي ستوحد منقسمة منذ عام 2014، مما تسبب في تدهور سعر الدينار الليبي، وبدأت الأطراف الليبية، إثر ملتقى الحوار الليبي مساع لتوحيد مؤسساتها المنقسمة.وانتخب الملتقى عبد الحميد الدبيبة (61 عامًا)، في 5 فبراير الماضي رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية، وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضًا على مجلس رئاسي من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.وأمام "الدبيبة" مهلة حتى 19 مارس للحصول على ثقة مجلس النواب، قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 ديسمبر.