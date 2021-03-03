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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«المنصورة».. أبرز مواقف مريم الصادق المهدي ضد الإخوان

الأربعاء 03/مارس/2021 - 02:22 م
مريم الصادق المهدي
مريم الصادق المهدي
مروة عنبر
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أعربت مريم الصادق المهدي، وزيرة خارجية السودان، خلال زيارتها الحالية لمصر، عن سعادتها برؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي حول العلاقات السودانية المصرية وتوطيدها بين البلدين، وحرص بلادها على التعاون مع مصر وتوطيد العلاقات.

و تعد مريم صادق المهدى من أبرز السياسيين الذي يعملون تعمل على توطيد العلاقات بين السودان والبلدان الأخرى، فمن هى مريم صادق المهدى، وزيرة الخارجية السودانية.

- ولدت مريم صادق المهدي مدينة أم درمان عام 1965.

- كان يطلق عليها والدها الراحل الصادق المهدى اسم "المنصورة" وكان يحب أن يناديها بهذا الاسم.

- درست الطب ولكنها لم تعمل به سوى 6 سنوات فقط حتى عام 1997.

- حصلت على دبلوم طب وصحة الأطفال للمناطق الحارة بمدرسة طب المناطق الحارة جامعة ليفربول 1995.

- نالت عضوية أول مكتب سياسي منتخب للحزب في عام 2003.

- تولت رئاسة منتدى نساء دارفور في العام 2009.

- كما حصلت على بكالوريوس القانون من جامعة النيلين السودانية 2013.

- شغلت منصب نائب رئيس حزب الأمة القومي.

- التحقت بصفوف المقاتلين في أسمرة ووصلت لرتبة رائد في الجيش السوداني.

- اعتقلت من قبل حزب الأمة في 30 يناير 2019، ولكن أطلق سراحها عقب اعتقالها بساعات.

• أبرز مواقفها السياسية

- برزت مريم المهدى كواحدة من رائدات العمل السياسي والنضالي، عبر رحلة كفاح طويلة.

- تميزت بالكفاءة والتأهيل الأكاديمي والخبرات المتراكمة في العمل السياسي لنحو 3 عقود.

- استعادت بجدارة عرش الدبلوماسية للمرأة السودانية.

- قدمت الكثير من الإسهامات في العمل السياسي وبناء التحالفات في سبيل إنهاء حكم الإخوان.

- شاركت فى تأسيس تحالف قوى الإجماع الوطني برفقة والدها، ونداء السودان الذي استطاع جمع أحزاب سياسية مع حركات كفاح مسلح في حلف واحد ضد نظام البشير.

-شاركت في منتديات خارجية ومحلية تعني بقضايا المرأة وحقوق النوع.

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