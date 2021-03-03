وزير الأوقاف يشارك محافظة قنا الاحتفال بعيدها القومي

يلتقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الجمعة القادمة- بقيادات الدعوة بمحافظة قنا بمقر المحافظة، بحضور اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بديوان عام المحافظة.كما يلقي وزير الأوقاف خطبة الجمعة بمسجد سيدي عبدالرحيم القنائي بعنوان: "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها"، وذلك بمناسبة احتفال المحافظة بعيدها القومي.شددت وزارة الأوقاف على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.