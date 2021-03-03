المشدد 3 سنوات لسائق زوّر توكيلًا فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق زوّر توكيل سيارة بالسجن المشدد 3 سنوات، بمنطقة البساتين.صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، وعضوية المستشارين عبدالباسط الشاذلي، ومحمود مصطفى كمال.وكشف أمر الإحالة قيام المتهم "السيد. ا"، سائق، بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عمومي حسن النية «موثق بشهر عقاري البساتين» في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو توكيل بيع سيارة حال تحريره بمعرفة المختص بوظيفته، وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة.ومثل أمام الموظف منتحلاً هوية المالك الأصلي للسيارة على خلاف الحقيقة، وأمد بالمعلومات المراد إثباتها وذيل المحرر بتوقيع نسبه زورًا للمالك الأصلي، والذي أثبت فيه الأخير له السيارة زورًا فتمت الجريمة بناء على تلك المساعدة.