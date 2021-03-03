مباحث التموين تضبط 94 قضية تلاعب في أسعار السجائر

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 94 قضية تلاعب فى أسعار السجائر، بإجمالى مضبوطات بلغت 41772 عبوة سجائر.وجاء ذلك خلال حملات موسعة لشرطة التموين استهدفت فرض الرقابة ومراقبة جودة الأسواق وانفلات حجب السلع الغذائية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.