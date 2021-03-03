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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

145 مليون جنيه لمد الصرف الصحى بقرى أسيوط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:45 م
وزارة التخطيط والتنمية
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن رصد مبلغ 145 مليون جنيه لتوفير خدمات الصرف الصحى بقرية الزواية بمحافظة أسيوط، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه أول يوليو 2020 ومن المقرر الإنتهاء منه 30 يونيو 2021، فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير لها أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة محطات الصرف الصحى بقرى المحافظة، وتحسين مستوى تغطية الخدمة لأبناء القرى المحرومة.

وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام الحالى 2020-2021 بلغت 145 مليون جنيه أنفق منها 104 ملايين جنيه حتى الربع الثالث من العام الحالى، بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 72%.

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