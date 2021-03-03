145 مليون جنيه لمد الصرف الصحى بقرى أسيوط

كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن رصد مبلغ 145 مليون جنيه لتوفير خدمات الصرف الصحى بقرية الزواية بمحافظة أسيوط، لافتة إلى أن المشروع بدأ تنفيذه أول يوليو 2020 ومن المقرر الإنتهاء منه 30 يونيو 2021، فى إطار مبادرة حياة كريمة.وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير لها أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة محطات الصرف الصحى بقرى المحافظة، وتحسين مستوى تغطية الخدمة لأبناء القرى المحرومة.وأشارت إلى أن حجم المخصصات التى رصدت للمشروع خلال العام الحالى 2020-2021 بلغت 145 مليون جنيه أنفق منها 104 ملايين جنيه حتى الربع الثالث من العام الحالى، بمعدل إنفاق مالى سنوى قدره 72%.