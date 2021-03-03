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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط»: إحلال مدارس ووحدات صحية في الوادي الجديد بـ40 مليون جنيه

الأربعاء 03/مارس/2021 - 12:29 م
مدارس
مدارس
أميرة ممدوح
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن أن الحكومة بصدد الانتهاء من تنفيذ عدد من مشروعات التعليم والصحة والصرف الصحي بمحافظة الوادي الجديد بحلول يوليو 2021 بتكلفة إجمالية تقارب الـ40 مليون جنيه، ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت عليه "الدستور"، أن المشروع شمل إنشاء مدرسة بقرية عمر بن الخطاب للتعليم الأساسى بمركز الفرافرة بتكلفة 5.5 مليون جنيه، والإحلال الجزئى بمدرسة الشهداء للتعليم الأساسي من خلال إنشاء 19 فصل بتكلفة 9.5 مليون جنيه.

كما شملت المشروعات إنشاء وحدة صحية بمركز الداخلة قرية الصحوة بتكلفة 9.3 مليون جنيه، صيانة الوحدة الصحية بمركز باريس قرية درب الأربعين الأولى بتكلفة 93 ألف جنيه، بالإضافة إلى مد خدمة الصرف الصحي بقرية النهضة بالفرافرة بتكلفة 12.6 مليون جنيه.

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