حيثيات «اغتصاب منة عبد العزيز»: استغلوا انجذاب المراهقين للمشاهدة

كشفت حيثيات حكم المحكمة الاقتصادية بمعاقبة "م. إ"، و"ش. أ"، المتهمين فى قضية فتاة التيك توك منة عبد العزيز، بالحبس عامين وغرامة 200 ألف جنيه، أن المتهمين استغلوا انجذاب الشباب والمراهقين لمثل تلك الوقائع وقرروا نشر مقطع مصورة للمجني عليها عارية من الأسفل، وذلك لتحقق مشاهدة عالية.وذكرت المحكمة في الحيثيات وقائع الدعوى، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين "م. إ. ا. م" و"ش. أ. ش. ش"، أنهما وفي غضون شهر مايو 2020 بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة، اعتديا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن نشرا عن طريق الشبكة المعلوماتية الصفحات الخاصة بهما على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك وإنستجرام" مقاطع مرئية وصور ومنشورات تضمنت تعديا على تلك المبادئ والقيم، وأتاحا للكافة الاطلاع على محتواهم على النحو المبين بتقرير إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي.وأقامت النيابة العامة أدلة على تلك الاتهامات من شهادة المجني عليها، وتحريات الشرطة، وإقرارات المتهمين أنفسهم أمام «النيابة العامة»، وما ثبت بتقرير «مصلحة الطب الشرعي» بشأن ما تعرضت له المجني عليها من تَعدٍّ، وثبوت تعاطي بعض المتهمين مخدرًا من خلال تحاليل أُجريت لهم، وكذا ثبوت تطابق بصمة صوتَيِ اثنين منهم بمقطع تداول للمجني عليها بمواقع التواصل الاجتماعي خلال تواجدها بمحل الجريمة، وتَعدي اثنين منهم عليها بالسبِّ والضرب.