4 أفلام أجنبية جديدة تنافس في سينمات مصر (تقرير)

شهدت قاعات ودور العرض المصرية، انضمام 4 أفلام أجنبية جديدة لتنافس باقة كبيرة من الأعمال الأجنبية والعربية المتواجدة حاليا، والتي بدأت عروضها الأولى مع الساعة العاشرة من صباح اليوم وسط ترقب من محبي تلك الفئة.و البداية مع الفيلم المنتظر "The Lord of the Rings: The Two Towers"، من بطولة إليجاه وود، وإيان ماكلين، وليف تايلر، وفيجو مورتينسون، والقصة تدور حول فقد فرودو وصديقه سام طريقهما وسط الجبال، ويقابلهما الجني جولوم الذي يحاول مساعدتهما وبعد الوصول يكتشفون الحقيقة وهي أن القوى الشريرة لساورون قد سرقت من الملك ثيودن حكمه.كما يتواجد فيلم "Skyfire" من بطولة شيوي وانج، وهانا كوينليفان، وشون دو، وجايسون إيزاك، والفيلم ينتمي إلى فئة أعمال الحركة والأكشن، وتدور قصة الفيلم حول مجموعة من البشر يعيشون على جزيرة تيانهو الجميلة، وهذا الجمال ينسي السكان عيشهم في قلب عالم بركاني خامد، وبعد فترة يثور البركان، ويبدأ الجميع في التحرك في محاولة منهم للعيش.واستقبلت السينمات أيضا "Raya and the Last Dragon""، وهو فيلم استعراضي غنائي من فئة أعمال الرسوم المتحركة، وهو من بطولة كيلي ماري، وتران أوكوافينا، وألان توديك، وجيما تشان، وتدور القصة حول الفترة التي تلت قيام التنانين بالتضحية القصوى لإنقاذ البشر في مملكة لوماندرا من درون الشرير، ة تعود المخلوقات الشريرة مرة أخرى لتهديد لوماندرا، وتسعى رايا لإنقاذ عالمها من الخطر الكبير القادم عليهم.و يتم أيضا عرض الفيلم الرابع "Twist" من بطولة كلا من لينا هيدي، ومايكل كين، ونويل كلارك، وريتا أورا.