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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:36 ص
صناديق القمامة
صناديق القمامة
أسيوط_محمد أبوشادي:
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قال حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا، إنه تم بدء توزيع صناديق قمامة جديدة بالشوارع والميادين لتجميع القمامة بها وقطرها بواسطة الجرارات التابعة للوحدة المحلية لتفريغها في الأماكن المخصصة لذلك، لافتا إلى توزيع حاويات القمامة الأماكن المحتاجة حسب خطة التوزيع المعدة.

وأشار إلى متابعته للمشروعات التنموية التي تتم بنطاق المركز وخاصة مشروعات حياة كريمة، حيث تم تسليم قطعة الأرض المخصصة لإنشاء محطة رفع صرف صحي بقرية مجريس ضمن مبادرة حياة كريمة للهيئة القومية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وتم بدء عمل الجسات اللازمة للبدء في المشروع.

ومن جانبه أوضح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أن توزيع دفعات من صناديق القمامة الجديدة يأتي في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضاري وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على تراكمات القمامة في الشوارع.

ووجه جميع رؤساء المراكز والأحياء بتفعيل دوريات لمشرفي النظافة لمنع إلقاء المخلفات وتحرير محاضر للمخالفين مع نشر فرق النظافة بالشوارع والميادين بصفة مستمرة لرفع وإزالة المخلفات والقمامة من التجمعات، فضلًا عن رفع معدلات التشغيل للمعدات الجديدة التي انضمت مؤخرا للمنظومة.

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