ضبط 2000 طن أعلاف حيوانية مجهولة المصدر بالبحيرة

تمكنت شرطة المسطحات المائية والبيئة بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 4 مصانع دون ترخيص، بمحافظة البحيرة.حيث تم ضبط 1915،2 طن أعلاف حيوانية دون ترخيص ودون بيانات ومجهولة المصدر، ومنتهية الصلاحية وغير مسجلة بوزارة الزراعة.يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لحماية البيئة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.. فقد قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.