رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تفاصيل إشعال روبي مواقع التواصل الاجتماعي برقصات سفح الأهرامات

الأربعاء 03/مارس/2021 - 11:31 ص
النجمة روبي
النجمة روبي
محمد قدري
طباعة
أحدثت النجمة روبي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حفلها الأخير بسفح الأهرامات في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، احتفالا بإطلاق ألبومها الجديد مع المنتج وليد منصور.

البداية مع نشر روبي لمقاطع فيديو من حفلها الخاص بالأهرامات الذي تواجد فيه عدد قليل ممن دعتهم الشركة المنتجة، وظهرت روبي ترقص رقصاتها المعتادة وهي تغني أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" والتي كانت سبببا من أسباب شهرتها بالوطن العربي.

وربط الجمهور بين نفس الرقصة والأغنية ورقصتها على "الدراجة" الشهيرة، والتي كانت في بدايات روبي ومن أسباب شهرتها.

شهد الحفل الأخير لروبي تألقها بالغناء والرقص، حيث لم يسمح بحضور كبير له بسبب الإجراءات الاحترازية وحفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، وظهرت روبي بإطلالة مميزة خلال الحفل، وكان المنتج وليد منصور، منتج "الميني ألبوم الجديد" الخاص بها باسم "حتة تانية" في استقبالها، كما قدمت الحفل النجمة رزان مغربي.

تخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة، حيث قدمت خلال الحفل عدة أغاني قديمة وحديثة، مثل "أنت عارف ليه، وليه بيداري، وحتة تانية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

طوارئ بالإسكندرية للتعامل مع الطقس السيئ المتوقع

كورونا حول العالم.. إجمالي الإصابات يتجاوز 114.7 مليون

بعد إصابته بكورونا.. استقرار الحالة الصحية للفنان أحمد مكي

الصور

image description

دفعات جديدة من صناديق القمامة لرفع مستوى النظافة بمراكز أسيوط

image description

شاب ينقذ سيدة من الغرق بدمياط

image description

«الجمال» مستشفيات أسيوط الجامعية تستقبل 65 ألف مريض أورام سنويًا

image description

بالكمامات.. انطلاق امتحانات أولى ثانوى بدمياط

image description

قياس الحرارة وتعقيم الطلبة قبيل انطلاق الامتحانات بدمياط

الأكثر قراءة

تأجيل امتحان عربى أولى إعدادى بمدارس الهرم: الأسئلة من «الترم التانى»

أشرف زكى يكشف حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا

وفاة أشرف بن شرقى فى امتحان بـ«حقوق سوهاج».. والعميد: لا يوجد أى تجاوز

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 3-3-2021

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

الصين تخطط لتطعيم 40% من سكانها نهاية يونيو

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

وصول أول شحنة من لقاح أسترازينيكا إلى الكونغو

كتلة هوائية باردة ورطبة تعبر الأردن اليوم

أيام زمان

حكاية «علقة ساخنة» من زكى رستم لـ كمال الشناوى.. والسبب غير معروف

«متكتبش إنى متجوز».. حكايات عبد المنعم إبراهيم مع الصحافة

أغرب تعاقد فى السينما.. حكاية أزمة «خياطة» الفنانة نورا

رأى نفسه يركب طبقا فضائيًا يجوب السماء.. تفاصيل موت يوسف إدريس

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. مُفرّح القلوب
منى رجب
رسائل هيلارى.. وتوقعات حول إدارة بايدن
ثروت الخرباوي
سيد قطب وصفحات مجهولة من حياته «1 - 2»
ماجد حبته
نهضة أفغانستان!
المزيد

الثقافة

إقبال جماهيرى على حفل «فرقة الغورى للتراث» بالسحيمى

غدا.. عرض «عيلة الفقري» على المسرح العائم

«خطوط وظلال» تصدر النسخة العربية لـ«الرقص مع المهرج»

هويدا الملاخ تقدم قراءة فى كتابها «أسوان بلاد الذهب».. الليلة