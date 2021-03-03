تفاصيل إشعال روبي مواقع التواصل الاجتماعي برقصات سفح الأهرامات

أحدثت النجمة روبي حالة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد حفلها الأخير بسفح الأهرامات في الساعات الأولى من صباح أمس الثلاثاء، احتفالا بإطلاق ألبومها الجديد مع المنتج وليد منصور.البداية مع نشر روبي لمقاطع فيديو من حفلها الخاص بالأهرامات الذي تواجد فيه عدد قليل ممن دعتهم الشركة المنتجة، وظهرت روبي ترقص رقصاتها المعتادة وهي تغني أغنيتها الشهيرة "ليه بيداري كده" والتي كانت سبببا من أسباب شهرتها بالوطن العربي.وربط الجمهور بين نفس الرقصة والأغنية ورقصتها على "الدراجة" الشهيرة، والتي كانت في بدايات روبي ومن أسباب شهرتها.شهد الحفل الأخير لروبي تألقها بالغناء والرقص، حيث لم يسمح بحضور كبير له بسبب الإجراءات الاحترازية وحفاظًا على الصحة العامة من تفشي فيروس كورونا، وظهرت روبي بإطلالة مميزة خلال الحفل، وكان المنتج وليد منصور، منتج "الميني ألبوم الجديد" الخاص بها باسم "حتة تانية" في استقبالها، كما قدمت الحفل النجمة رزان مغربي.تخلل الحفل العديد من أغاني روبي الشهيرة، حيث قدمت خلال الحفل عدة أغاني قديمة وحديثة، مثل "أنت عارف ليه، وليه بيداري، وحتة تانية".