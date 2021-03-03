بعد «وقفة رجالة».. ماجد الكدواني يبتعد عن الكوميديا في «الجريمة»

يشارك الفنان ماجد الكدواني في بطولة فيلم "الجريمة"، أمام الفنان أحمد عز والمقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاح فيلمه الجديد "وقفة رجالة" الذي حصد إيرادات عالية في شباك التذاكر منذ عرضه بالسينمات.وعلمت "الدستور" أن الفنان سيظهر بشخصية جديدة عما قدمه من قبل، ويتسم دوره بالجدية ويبتعد خلال العمل الذي تدور أحداثه في إطار الاثارة والغموض عن الكوميديا تماما، على أن ينطلق التصوير خلال الفترة المقبلة وينافس بموسم صيف 2021 المقبل.و فيلم "الجريمة" رؤية سينمائية وإخراج شريف عرفة، ويشارك في بطولته منة شلبي، وسيد رجب ونخبة من الفنانين، وتدور أحداثه في إطار تشويقي وسيبدأ تصوير أولى مشاهده بالغردقة.