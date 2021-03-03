مدرسة بـ«الهرم» تنفي أزمة أسئلة «الترم الثاني» بالامتحانات: شائعات مغرضة

نفى حمدي أحمد، مدير مدرسة السادات التابعة لإدارة الهرم التعليمية بمحافظة الجيزة، تأجيل امتحان الرياضيات واللغة الأجنبية الثانية؛ بسبب وجود أسئلة من الفصل الدراسي الثاني، الأمر الذي ذاع سيطه على مواقع التواصل الاجتماعي.وأكد أحمد لـ"الدستور" أن العملية الامتحانية تتم بشكل طبيعي، ولم تشهد أي تأجيل أو تعطيل، والطلاب حاليًا يؤدون الامتحان ولم نرصد أي شكاوى.وتابع أنهم يحاولون دومًا تفادي أزمة الإنترنت، لذلك حرصت المدرسة على توفير عدد من المدرسين لمتابعة شبكة الإنترنت داخل المدرسة، تفاديًا لحدوث أي أزمة، معلقًا: "لا داعي للقلق والانسياق خلف شائعات مغرضة".وأضاف مدير مدرسة السادات التابعة لإدارة الهرم التعليمية، أن الشائعات التي تساق على مواقع التواصل الاجتماعي هدفها تعطيل عملية الامتحانات، مؤكدة أن المدرسة تلتزم بكل الإجراءات الاحترازية والوقائية، كقياس درجة الحرارة، الكمامات الطبية، والتباعد الاجتماعي.وتداولت أنباء تأجيل إدارة الهرم التعليمية بالجيزة امتحانات الصف الأول الإعدادي للفصل الأول الدراسي "2020-2021" نصف ساعة.وتناولت الأنباء أنه بعد بدء لجان الامتحانات، تبين أن أسئلة مادة اللغة العربية في الورقة الامتحانية متعددة التخصصات جاءت من امتحان الفصل الدراسي الثاني.